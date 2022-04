Dabei geht der „Schüler“ Uwelius als Favorit in das Duell mit seinem Ex-Trainer, so sieht es zumindest Belke. „Er hat eine ganz andere Mannschaft, die können oben mitspielen und bei uns geht es nur um den Klassenerhalt“. Dennoch freut sich auch Belke auf das Wiedersehen. Beide sind gemeinsam in Aschendorf innerhalb von zwei Jahren (1989/90 und 1990/91) mit dem TuS von der Bezirksklasse in die Bezirksoberliga Weser-Ems aufgestiegen. Später war das Duo zusammen bei Concordia Ihrhove. Erst am vergangenen Wochenende dirigierte Belke in einem Jubiläumsspiel gegen eine Traditionself des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen anlässlich des 100. Geburtstags des TuS Aschendorf ein Team um Uwelius, der verletzungsbedingt allerdings nicht zum Einsatz kam. Nun treffen beide als Trainer aufeinander. „Wir werden uns was einfallen lassen“, will Belke den Favoriten zumindest ärgern.