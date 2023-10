Wir verlosen Tickets für die Show: Zu gewinnen gibt es 5x2 Freikarten plus eine Monstertruck-Rundfahrt.

Sie können per Telefon oder SMS teilnehmen. Rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 01378228260 (0,50 Euro/Anruf) und hinterlassen Sie Name, Adresse, Telefonnummer und das Stichwort „Roselly Stunt Show“. Oder senden Sie uns eine SMS mit der Kennung „noz 8260“ an die Kurzwahlnummer 82822 (0,50 Euro/SMS zzgl. Transport). Hinter der Kennung fügen Sie das Stichwort „Roselly Stunt Show“, Ihren Namen und Ihre Anschrift ein.

Teilnahmeschluss ist am Donnerstag, 19. Oktober, 14 Uhr. Die Gewinner werden nach der Auslosung von uns benachrichtigt. Verlagsmitarbeiter sowie Mitarbeiter von NOZ MEDIEN und angeschlossener Unternehmen und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.