Wer „extra3“ kennt, liebt auch ihn: Christian Ehring, der Moderator mit der spitzen Zunge. Foto: Horst Klein up-down up-down Comedian zu Gast in der Stadthalle Moderator von „extra3“: Christian Ehring kommt nach Papenburg Von Kristina Roispich | 11.07.2023, 18:16 Uhr

Viele kennen ihn als scharfzüngigen Moderator von „extra3“ oder als kongenialen Sidekick von Oliver Welke in der ZDF-Satire-Sendung „heute-show“: Am Sonntag, 30. Juli 2023, kommt Christian Ehring in die Stadthalle Papenburg.