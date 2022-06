Der sogenannte SB-Bereich mit Geldautomaten und Kontoauszugsdruckern wurde in den Schalterbereich verlagert und lässt sich außerhalb der Öffnungszeiten durch Glastrennwände separieren. Besonders den Geschäftskunden kommt ein neuer Einzahlungsautomat entgegen, der den ehemaligen Nachttresor ersetzt.

Die Investitionen seien auch als ein deutliches Bekenntnis zum Standort Papenburg zu verstehen, heißt es in einer Mitteilung der OLB-Geschäftsleitung. Mit dem Abschluss der Bauarbeiten habe man einen weiteren wichtigen Schritt unternommen, um alle 14 Filialen in der Region auf einen einheitlichen Standard zu bringen. Die OLB ist mit insgesamt 174 Niederlassungen im norddeutschen Raum vertreten und beschäftigt im Emsland 120 Mitarbeiter, davon sechs in der seit 1995 bestehenden Filiale am Obenende.

Anlässlich der Feierlichkeiten „150 Jahre Papenburger Stadtrechte“ lädt die OLB alle Interessierten am kommenden Sonntag, 3. Juli, in der Zeit von 13 bis 17 Uhr ein, die neuen Räumlichkeiten in Augenschein zu nehmen. Dieser „Tag der offenen Tür“ wird mit einem Spiel- und Spaßprogramm für Kinder verbunden.