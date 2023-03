In einer Schweinemastanlage im nördlichen Emsland soll es zu gravierenden Missständen gekommen sein. Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa up-down up-down Prozess am Amtsgericht Papenburg Missstände in Schweinemast: Geht Verteidiger in die Offensive? Von Christian Belling | 06.03.2023, 10:43 Uhr

Der Prozess um angeblich gravierende Missstände in einer großen Schweinemastanlage im nördlichen Emsland geht am Mittwoch, 8. März, in seinen dritten Verhandlungstag.