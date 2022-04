Kfz-Mechatronikermeister Mirco Schepers eröffnete eine Werkstatt in Papenburg. FOTO: Iris Kroehnert OWW-Autowerkstatt übernommen Mirco Schepers hat Kfz-Werkstatt in Papenburg eröffnet Von Iris Kroehnert | 29.04.2022, 08:27 Uhr

Die frühere OWW-Autowerkstatt von Werner Wessels hat einen neuen Inhaber. Kfz-Mechatronikermeister Mirco Schepers hat in den Räumen an der Flachsmeerstraße in Papenburg nun seine eigene Werkstatt eröffnet.