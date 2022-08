Etappenziel Arkadenhaus: Auf seiner Wahlkampftour durch Niedersachsen machte Stephan Weil Station in Papenburg. Bevor er wieder in den Kleinbus kletterte, verabschiedeten ihn Bürgermeisterin Vanessa Gattung (l.) und SPD-Landtagskandidatin Karin Pauls. Foto: Gerd Schade up-down up-down Wahl in Niedersachsen Ministerpräsident Stephan Weil in Papenburg: Lehrer besser bezahlen Von Gerd Schade | 31.08.2022, 12:32 Uhr

Lehrkräfte an Haupt-, Real- und Oberschulen genauso bezahlen wie an Gymnasien – das hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) in Papenburg gefordert.