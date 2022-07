Wie die EEV-AG aus Göttingen , die das Kraftwerk am Nordhafen betreibt, am Freitag mitteilte, haben 24 Gartenbaubetriebe aus Gärtnereien in Papenburg, Westoverledingen und Weener eine Interessenerklärung für eine Fernwärmeversorgung aus erneuerbaren Energien unterzeichnet. Die Gartenbaubetriebe liegen in den Gärtnersiedlungen Völlen (Gemeinde Westoverledingen) bei der Papenburger Seeschleuse und Gut Halte (Stadt Weener) im Landkreis Leer.