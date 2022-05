Ein Loch klafft mitten in der Straße. FOTO: Kristina Müller Eine Woche Vollsperrung Regenwasserkanalisation in Michaelisstraße in Papenburg eingebrochen Von Kristina Müller | 20.05.2022, 14:38 Uhr

In der Michaelisstraße am Obenende in Papenburg ist die Regenwasserkanalisation eingebrochen. Deshalb ist die Straße ab sofort gesperrt.