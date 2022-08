Bei einem Besuch der Werft im finnischen Turku stimmten sich die Betriebsräte und Gewerkschaften ab. FOTO: Christoph Assies up-down up-down Kooperation mit Turku und Rostock Betriebsräte der Papenburger Meyer-Gruppe gründen Gewerkschaftsbündnis Von Anna Niere | 23.08.2022, 08:29 Uhr

Die Arbeitnehmervertretungen der Meyer Werft in Papenburg, von Meyer Neptun in Rostock und Meyer Turku in Finnland wollen enger zusammenrücken. Nun haben die Betriebsräte ein Gewerkschaftsbündnis gegründet.