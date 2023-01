Die „Spirit of Discovery“ wurde im Jahr 2019 auf der Meyer Werft in Papenburg ausgedockt. Archivfoto: Christoph Assies up-down up-down 2019 in Papenburg gebaut Meyer-Schiff „Spirit of Discovery“ zu Reparatur auf Bremerhavener Lloyd Werft Von Christoph Assies | 12.01.2023, 14:49 Uhr

In Bremerhaven ist in dieser Woche das 2019 auf der Meyer Werft in Papenburg gebaute Kreuzfahrtschiff „Spirit of Discovery“ eingetroffen. Das britische Schiff soll auf der Lloyd Werft unter anderem repariert werden.