Ihr Vater habe viele strategisch wichtige Entscheidungen für die Meyer Werft getroffen, sagen Jan, Tim und Paul Meyer. Foto: Meyer Werft up-down up-down Was die Söhne über Bernard Meyer sagen Meyer Werft: Dem Vater zugewunken und mit Helm in die Kirche Von Gerd Schade | 25.05.2023, 12:11 Uhr | Update vor 15 Min.

Zum 75. Geburtstag von Bernard Meyer warten dessen drei Söhne Jan, Tim und Paul nicht nur mit den besten Wünschen für ihren Vater, sondern auch mit Anekdoten aus ihrer Kindheit auf. Zudem geben sie Einblicke in die Zusammenarbeit mit dem Seniorchef der Meyer Werft in Papenburg und erklären, warum auch in einem Familienunternehmen „nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen“ ist.