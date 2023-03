Soll 2025 in See stechen: das neue Disney-Familienschiff aus Wismar Foto: Volker Bohlmann up-down up-down Arbeit im Dock Meyer Werft beginnt mit Weiterbau von Disney-Kreuzer in Wismar Von Torsten Roth | 15.03.2023, 17:20 Uhr

Es geht wieder los: Nach monatelanger Zwangspause wird in Wismar der Bau des unter dem Namen Global one bekannt gewordenen Riesenkreuzfahrers unter der Regie der Papenburger Meyer Werft fortgesetzt. Was geplant ist.