Das Kreuzfahrtschiff „Norwegian Escape“ wurde 2015 von der Meyer Werft abgeliefert. (Archivbild) FOTO: Meyer Werft 3000 Passagiere an Bord Meyer-Kreuzfahrtschiff vor Puerto Rico zwischenzeitlich auf Grund gelaufen Von Christoph Assies | 15.03.2022, 10:55 Uhr

Ein auf der Papenburger Meyer Werft gebautes Kreuzfahrtschiff ist am Montagnachmittag (Ortszeit) vor Puerto Rico mit 3000 Passagieren an Bord auf Grund gelaufen. Medienberichten zufolge waren starke Winde beim Auslaufen der Grund dafür, dass das Schiff aus der Fahrrinne geriet. Am Dienstagmorgen konnten Schlepper das 2015 in Papenburg fertiggestellte Schiff wieder in tieferes Wasser ziehen.