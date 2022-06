In der 1. Kreisklasse fiel die Entscheidung um den Meistertitel im direkten Vergleich zwischen Bockhorst und Eintracht Papenburg (9:4). Mit 31:1 Punkten schafft Bockhorst den direkten Aufstieg in die Kreisliga. Vizemeister Papenburg qualifizierte sich für das Relegationsspiel.

Den Kampf gegen den Abstieg verlor Blau-Weiß Dörpen II aufgrund vieler knapper Niederlagen. In die Relegation konnte sich die zweite Mannschaft des SV Rastdorf retten.

Die Einzelrangliste führen Wolfgang Fennen (31:1) und Bernhard Robben (29:0, beide Bockhorst) vor Johannes Tammen (Eintracht Papenburg, 25:5) an. Das beste und ungeschlagene Doppel bildeten Guido Gaulke/Bernhard Robben ( Bockhorst).

Der Siegeszug der Mannschaft des TV Papenburg in der 2. Kreisklasse hielt in der Rückrunde weiter an. Auch der bisherige Tabellenführer SV Hilkenbrook musste sich mit 2:7 geschlagen geben und den TV Platz eins überlassen, wenngleich knapp. Vizemeister Hilkenbrook kann im Relegationsspiel gegen Rastdorf II um den Aufstieg spielen. Auf den Abstiegsplätzen liegen der FC Neulehe II und die SG Walchum/Hasselbrock. Der SV Langen II, punktgleich mit dem SV Esterwegen, landete aufgrund des schlechteren Spielverhältnisses auf dem Relegationsplatz und darf noch auf den Klassenerhalt hoffen.

In der Einzelrangliste steht Rolf Kuhlmann (TV Papenburg, 34:0) ganz oben vor Dieter Schleper (Hilkenbrock, 24:6) und Andreas Wöste (Börger, 25:9). Bestes Doppel war das Duo Kuhlmann/Dirk Landeck (16:2).

Die zweite Mannschaft des SV Sparta Werlte konnte wie erwartet mit klarem Vorsprung die Meisterschaft in der 3. Kreisklasse erringen und den Aufstieg feiern. Auf Platz zwei und drei stehen punktgleich Rot-Weiß Heede II und Sigiltra Sögel. Aufgrund des besseren Spielverhältnisses hat Heede die Chance in der Relegation gewahrt. Dort trifft Rot-Weiß auf den SV Langen II. Die rote Laterne bleibt im Besitz der dritten Mannschaft der SG Walchum/Hasselbrock.