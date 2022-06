Am heutigen Montag (Jungen) beziehungsweise am Dienstag spielen beide Teams dann gegen die Sieger der Grafschaft Bentheim um die Qualifikation für das Bezirksfinale Weser-Ems. Die Gegner der Jungen sind die Realschule Schüttorf (Anpfiff 10 Uhr in Papenburg), und die Mädchen treffen in Lohne auf das Team des Schulzentrums Lohne.

In der Endrunde um die Emslandmeisterschaft in Meppen blieben die Jungen ohne Gegentor. Das als Favorit und mit mehreren Spielern des SV Meppen gespickte Team des Gymnasiums Marianum wurde glatt mit 2:0, die Mannschaft des Leoninums Handrup gar mit 3:0 bezwungen. Im ersten Spiel glänzte Thorsten Jansen als Doppeltorschütze. Sportlehrer und Trainer Carsten Wiepking bescheinigte aber seiner ganzen Mannschaft eine konzentrierte und engagierte Leistung. Die Tore im zweiten Spiel markierten Laurenz Jansen, Thorsten Jansen und Simon Jansen. In dieser Partie kauften die Papenburger dem Gegner insbesondere im Mittelfeld spielerisch den Schneid ab.

Wiepking adelt seine Truppe: „Sie sind das stärkste Team, das wir bislang bei den Jungs hatten. Obwohl die Mehrzahl der Spieler aus dem jüngeren Jahrgang stammen, haben sie läuferisch und spielerisch bislang alle Gegner sicher im Griff gehabt.“ Mit Niklas Michels und Fabian Cordes stünden zwei Spieler vor einem Wechsel zum SV Meppen. In den bisherigen sieben Spielen (inklusive Vorrunde) haben Wiepkings Jungs sieben Siege mit 28:3 Toren erreicht.

Spannender als die männlichen Kicker machten es die Fußballmädchen des Gymnasiums. In einem dramatischen Emslandfinale hatten aber auch sie am Ende die Nase vorn – dank des besseren Torverhältnisses. Gastgeber Twist war nach zwei deftigen Niederlagen (1:7 und 0:10) schnell aus dem Rennen. Also wurde die Emslandmeisterschaft in einem echten Finale zwischen Papenburg und dem Franziskus-Gymnasium Lingen entschieden. Hier genügte Papenburg ein Unentschieden. Und genauso kam es. Der Papenburger Treffer beim 1:1 in einer hart umkämpften Partie gelang Marina Wilhelm. Sie hatte bereits beim 10:0 gegen Twist viermal getroffen. Die weiteren Treffer erzielten Christin Diekmann (5) und Jasmin de Vries.

„Die Mädchen sind spielerisch gut und kämpferisch stark“, charakterisiert Wiepking das Team. Es habe im Altkreis- und auch im Emslandfinale nicht immer die Gegner klar beherrscht, „aber wirklich aufopferungsvoll gespielt“. 2009 hatte es eine Mädchenmannschaft des Gymnasiums Papenburg beim Bundesfinale sensationell bis auf Platz drei geschafft.

