Aus insgesamt vier Richtungen machen sich am Freitagabend Menschen in Papenburg auf den Weg, um sternförmig bis zur St. Antoniuskirche zu laufen. Foto: Felicitas Ehrhardt up-down up-down Ein Jahr Ukraine-Krieg Mehr als 500 Teilnehmer bei Lichter-Sternmarsch in Papenburg Von Felicitas Ehrhardt | 25.02.2023, 09:35 Uhr

Am Freitag jährte sich der Beginn des Angriffskrieges auf die Ukraine. Mit einem Sternmarsch bis zur St. Antonius-Kirche in Papenburg erinnerten die Organisatoren an diesen Tag. Die mehr als 500 Teilnehmer setzten ein starkes Zeichen für den Frieden.