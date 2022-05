Ein akrobatisches Programm auf dem extra großen Einrad unterhielt die Kinder und natürlich ebenso Erwachsene an der Brücke in der Nähe der Mühle. FOTO: Britta Kothe Motto „#papenburglocals“ Maritime Meile startet mit vielen Besuchern in die zweite Auflage Von Kristina Müller | 14.05.2022, 20:14 Uhr

Spaziergänger und Familien füllten am Samstag den Hauptkanal in Papenburg. Dort lockte die erste Maritime Meile des Jahres mit Marktständen, Kulinarischem, Angeboten von Vereinen und den ansässigen Geschäften sowie kleinen musikalischen Konzerten an verschiedenen Ecken.