Wie die Beamten am Dienstag weiter mitteilten, hatten sie im Zuge umfangreicher Ermittlungen einen 26-jährigen Mann in Verdacht, dass dieser mit Betäubungsmitteln handele. Bei einer Durchsuchung am vergangenen Dienstag, 15. August 2023, in Papenburg seien bei dem Mann mehrere Drogen sichergestellt worden.

26-Jähriger zunächst wieder auf freiem Fuß

In der Wohnung des 26-Jährigen seien verschiedene Substanzen entdeckt worden, so die Polizei weiter. Außer Marihuana, Haschisch und Kokain seien auch sogenannte Haschkekse gefunden worden.

Der 26-Jährige kam den Beamten zufolge auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß. Gegen den jungen Mann wurde aber ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.