Ein solches Zeugnis erhielten die Abiturientinnen des Mariengymnasiums Papenburg. FOTO: Britta Kothe up-down up-down Sehr guter Notendurchschnitt Mariengymnasium Papenburg verabschiedet 83 Abiturientinnen Von Britta Kothe | 03.07.2022, 11:15 Uhr

83 Absolventinnen haben ihre Zeugnisse am Mariengymnasium in Papenburg erhalten und damit ihre Schullaufbahn beendet. Was haben die Abiturientinnen jetzt vor?