Am Mariengymnasium fand die Zeugnisvergabe an die Abiturientinnen statt. Foto: Britta Kothe up-down up-down Durchschnittsnote liegt bei 2,36 64 Abiturzeugnisse am Mariengymnasium in Papenburg verteilt Von Britta Kothe | 01.07.2023, 13:06 Uhr

Am Mariengymnasium in Papenburg heißt es für den 13. Jahrgang Abschied nehmen. 64 Absolventinnen beenden dort 2023 ihre Schulzeit mit dem Abiturzeugnis in der Hand.