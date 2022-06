Etwa 45 Minuten dauert der Eingriff an der Halsschlagader im Herzkatheterlabor im Marien-Hospital in Papenburg, den hier (von links) Hans-Gerd Abels (Anästhesiepfleger), Regina Gelhaar (Anästhesistin), Raed Yousef (Kardiologe), M. D. Sayed-Abed Husseini (Gefäßchirurg) sowie Viktor Reinik (Operationstechnischer Assistent) durchführen. FOTO: Marien-Hospital Papenburg Wenn Medikamente nicht mehr reichen Papenburg: Marien-Hospital setzt „Schrittmacher“ für Blutdruck ein Von Gerd Schade | 02.06.2022, 05:47 Uhr

Bluthochdruck wird mit Medikamenten behandelt. Wenn die jedoch nicht mehr ausreichen, verspricht ein Implantat an der Halsschlagader Besserung. Eingesetzt wird es auch am Marien-Hospital in Papenburg.