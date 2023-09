Seit zwei Jahren gibt es im Marien-Hospital die sogenannte Elektrophysiologie. Dabei geht es um die Diagnostik und Therapie angeborener und erworbener Herzrhythmusstörungen, die sich unter anderem durch Herzrasen, Herzstolpern oder unregelmäßigem Puls, dem sogenannten Vorhofflimmern, bemerkbar machen.

Der Bereich, den Dr. Spyridon Koulouris aufgebaut hat, ist nun als „Stätte der Zusatzqualifikation Spezielle Rhythmologie“ ausgezeichnet worden, wie das Krankenhaus mitteilt. Die Qualifikation der Ärzte steht dabei im Vordergrund.

Das Spektrum umfasst spezielle Herzkatheter-Untersuchungen, etwa bei Herzrhythmusstörungen. Mittels einer dreidimensionalen Darstellung des Herzens werden die Störungen lokalisiert und mit speziellen Kathetern behandelt. Für Patienten mit einem Herzschrittmacher oder diejenigen, die mit einem Defibrillator behandelt wurden, bietet die Klinik eine Nachsorge an, setzt aber auch selbst Schrittmacher ein.

Freuen sich über die Anerkennung der Kardiologie: (von links) Oberärztin Dr. Eva-Maria Schnäker, Dr. Spyridon Koulouris und Prof. Dr. Christian Wende.

„Das Marien-Hospital in Papenburg gehört damit zu einer der wenigen spezialisierten Anlaufstellen bei Herzrhythmusstörungen in der Region“, erklärt Prof. Dr. Christian Wende, Leiter der Medizinischen Klinik I in Papenburg, zu der auch die Kardiologie gehört. Einen Mehrwert für den Patienten bringe darüber hinaus die enge Zusammenarbeit mit der Kardiologie des Bonifatius-Hospitals in Lingen.

Ärzte können in Papenburg Zusatzausbildung absolvieren

Die neue Zertifizierung dient nicht nur als Qualitätsindikator für die Betreuung der Patienten, sondern stellt auch eine Gelegenheit dar, den ärztlichen Nachwuchs aktiv zu fördern, wie es aus dem Krankenhaus heißt. Künftig haben Mediziner laut Geschäftsführerin Veronika von Manowski die Option, im Rahmen einer zweijährigen Ausbildung das Curriculum „Spezielle Rhythmologie“ am Marien-Hospital zu absolvieren und sich somit in ihrer medizinischen Laufbahn weiterzuentwickeln.