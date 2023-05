Mit Mariannes Kinderladen macht ein weiteres Geschäft am Hauptkanal dicht. Foto: Britta Kothe up-down up-down Weiteres Geschäft gibt auf „Mariannes Kinderladen“ am Hauptkanal in Papenburg wird schließen Von Britta Kothe | 03.05.2023, 06:39 Uhr

Mit „blutendem Herzen“ hat die Inhaberin von Mariannes Kinderladen die Entscheidung gefällt: Sie gibt ihr Geschäft am Hauptkanal in Papenburg auf. Nach langem Abwägen steht nun fest, wann das Geschäft, in dem Kindermode angeboten wird, zum letzten Mal öffnen wird.