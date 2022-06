Auf dem Marktplatz am Papenburger Untenende ist im März 2020 das Corona-Testzentrum für das nördliche Emsland aufgestellt worden. FOTO: Gerd Schade (Archivfoto) Urteil am Amtsgericht Mann kündigte Brandanschlag auf Corona-Testzentrum in Papenburg an Von Christian Belling | 03.06.2022, 11:48 Uhr

Im Internet kündigte er an, das Corona-Testzentrum in Papenburg „abzufackeln“. Zudem hatte er Waffen und Munition zu Hause liegen. Jetzt ist am Amtsgericht gegen den Mann verhandelt worden.