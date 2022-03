Auf dem Flohmarkt von Frauen für Frauen kann am 20. März in der Papenburger Kesselschmiede geshoppt und verkauft werden. FOTO: Sparringa Veranstaltungen „Madame Floh“ Flohmarkt für Frauen am 20. März in Papenburger Kesselschmiede Von Insa Pölking | 17.03.2022, 08:37 Uhr

Papenburg. Am Sonntag, 20. März, findet in der Kesselschmiede in Papenburg der Flohmarkt „Madame Floh“ statt. Unter dem Motto „Der Flohmarkt von Frau zu Frau“ können Besucherinnen Schnäppchen ergattern, aber auch selber Mode anbieten.