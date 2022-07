2 3.40 Uhr: Das Festival ist zu Ende: Die Veranstalter freuen sich über 24000 Besucher. Aus ihrer Sicht sei das Festival einfach perfekt gewesen. Das THW musste zwischenzeitlich mithilfe eines Imkers ein Wespennest entfernen. Ansonsten ist die Großveranstaltung ohne nennenswerte Zwischenfälle über die Bühne gegangen. Einen Wermutstropfen gibt es dennoch: Im nächsten Jahr wird es kein Open-Air-Festival in Papenburg geben, weil in den in Frage kommenden Monaten kein Schiff ausläuft.

2 2:37 Uhr: Viele Besucher machen zum Abschluss noch schnell ein Foto von der imposanten Kulisse vor der Meyer Werft. Die Celebrity Reflection wird in den kommenden Wochen Papenburg verlassen.

2 3.04 Uhr: Zum 50. Jubiläum von Amnesty International hat ein Bandmitglied von Peter Maffay extra einen Song geschrieben. Der darf heute Abend in Papenburg natürlich auch nicht fehlen.

2 3:11 Uhr: So, jetzt ist aber endgültig Aufbruchstimmung: Ponik und Petersen bedanken sich bei allen Beteiligten. „Nach Papenburg kommen ist immer wie nach Hause kommen.“- Dem können wir eigentlich nichts mehr hinzufügen.

2 1:45 Uhr: Die Zeiten ändern sich. Früher reckten die Leute bei Balladen die Feuerzeuge in den Himmel, heute sind es Handys und Leuchtstangen.

2 1:52 Uhr: Kleiner Nachtrag zu The Bosshoss: Unser Fotograf berichtete gerade, dass etliche BHs und Höschen während der Cowboy-Show auf die Bühne geflogen seien. Beweisfotos kommen gleich.

2 2:21 Uhr: Von der Rheiderlandstraße sehen sich viele Nicht-Festivalbesucher das Konzert mit Ferngläsern an - auch eine Möglichkeit.

21:29 Uhr: Knallenge Schwarze Jeans, Lederjacke und das Hemd bis zum Bauchnabel aufgeknöpft. Ja, Herr Maffay kann es tragen, auch mit über 60 Jahren. Obwohl? Hat er jemals was anderes getragen?

21:23 Uhr: Die Eigenheiten der Künstler: Anscheinend darf bei Peter Maffay nur von einer Seite fotografiert werden. Da wird es plötzlich ganz schön eng für die Kollegen im Fotograben.

21:12 Uhr: „Du hast doch überhaupt keine Ahnung!“ Neben mir brüllt sich gerade ein junges Pärchen an. Könnte mit dem schon erwähnten Alkoholpegel zu tun haben. Für die beiden ist der Abend gelaufen - noch vor Peter Maffay.

21:00 Uhr: Wer hätte das gedacht? Peter Maffay,Hauptact des NDR2-Festivals in Papenburg, war ein schlechter Schüler. Er ist zwei Mal sitzen geblieben und musste danach das Gymnasium verlassen. Aus ihm ist trotzdem etwas geworden. Gerader macht er sich bereit, um das Ende des Festivals einzuläuten.

20:37 Uhr: Der Alkoholpegel auf dem Festivalgelände steigt merklich. Auf dem Deich haben sich hier und da schon Leute hingelegt, um sich „auszuruhen“.

20:05 Uhr: Muss Liebe schön sein! Während The Bosshoss der Masse mit ihrer Country-Musik einheizen, küsst sich ein Pärchen um die 50 minutenlang in der Menge.

19:55 Uhr: Beatbox! Wer hätte gedacht, dass The Bosshoss das auch können? Übrigens: den amerikanischen Slang halten sie die ganze Zeit konsequent durch.

19:48 Uhr: Voller Einsatz bei The Bosshoss - Auch für die Zuschauer. Einige Festivalbesucher fühlen sich anscheinend direkt in den Wilden Westen versetzt: neben mir brüllt eine Dame in Cowboystiefeln bei jeder sicht bietenden Gelegenheit „Yeehah!“

19:40 Uhr: Hey Ya - The Bosshoss heizen Papenburg ein. 50.000 klatschende Hände. Der pure Wahnsinn!

19.15 Uhr: Die ersten Luftbilder sind online! Schauen Sie doch mal in unserer Bildergalerie vorbei.

18.50 Uhr: Frida Gold haben Ihren Auftritt beendet, die Männer im Publikum dürfen wieder durchatmen. Derweil bereiten sich The Bosshoss auf ihr Set vor. Hunderte Cowboys in der Masse freuen sich schon auf die Band.

18:25 Uhr: Die Fotografen sind von ihrem Hubschrauber-Abenteuer zurück. Ein wenig blass um die Nase, aber zufrieden. Die ersten Luftbilder gibt es in Kürze.

18:05 Uhr: Ein Hauch von Nichts auf der Bühne: schwarze Hotpants und ein schwarzer BH, kombiniert mit einer Adidas-Jacke trägt Frida Gold-Frotnfrau Alina Süggeler. Vor allem die männlichen Kollegen sind begeistert und lassen sich gerne von der feschen Dame den Kopf verdrehen.

18:00 Uhr: Unsere Fotografen machen gerade einen Hubschrauberrundflug über das Festivalgelände. Ihr dürft gespannt sein auf die Fotos!

17.44 Uhr: Die Bühne wird gerade für Frida Gold umgebaut, die Menge ist guter Dinge. Ob Alina Süggeler die Papenburger mit ihrem Elektropop auch zum Träumen bringen wird? Wir werden sehen. In fünf Minuten soll es losgehen.

17.00 Uhr: Die ersten Besucher machen aufgrund der Hitze schlapp und werden umgehend von den Sanitätern versorgt. An dieser Stelle geht ein Dank an die Sanitäter vor Ort. Weiter so!

16:54 Uhr: Atze gibt alles. Bei Sprüchen wie: „Ouzo ist die griechische Verneigung vor dem Emsland“ erobert er die Papenburger Zwerchfelle.

16:10 Uhr: Kleine Änderung im Ablauf: Nicht Frida Gold folgt ihrer Kollegin Cäthe auf die Bühne, sondern der kurzfristig eingesprungene Atze Schröder. Wir wünschen Tim Bendzko von hier aus gute Besserung. Vielleicht verfolgt er ja unserern Liveticker und ist traurig, dass er das Festival verpasst!

16.00 Uhr: Die Festivalbesucher stammen nicht nur aus unserer Region, sondern reisen auch von weit her an. Die Schwestern Elfi aus Berlin und Tessi aus Magdeburg sind gestern Nacht um 2.30 Uhr los gefahren, um bei Peter Maffay in der ersten Reihe zu stehen. Seit der Wende reisen sie zu fast jedem Konzert ihres Idols.

15:50 Uhr: Für alle, die noch unterwegs sind: Der Verkehr stockt zwar auf etwa drei Kilometern, trotzdem haben die Veranstalter die Situation ganz gut im Griff. Die Wartezeiten bis zum Parkplatz sind völlig im Rahmen.

15:30 Uhr: Der erste Star entert die Bühne. Cäthe legt los!

15.15 Uhr: Die Moderatoren Ponik und Petersen begrüßen die Gäste auf der großen NDR2-Bühne und eröffnen damit das Festival. Bei der Vorstellung des Line-Ups ist der Applaus noch ein wenig verhalten, aber das kann ja noch kommen. Wir hoffen an dieser Stelle, dass alle Besucher Sonnenbrillen und Sonnencreme dabei haben, denn sonst ist es hier fast nicht auszuhalten!

14.30 Uhr: Es geht los: Die ersten Besucher haben das Festivalgelände gestürmt. Die Sonne strahlt bei etwa 23 Grad Celsius - perfektes Festivalwetter.

