Foto: Tobias Saalschmidt Landtagswahl 2022 in Niedersachsen Livestream: Landtagswahlkandidaten diskutieren in Papenburg Von Benjamin Beutler | 25.09.2022, 20:31 Uhr

Am 9. Oktober 2022 wird in Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt. Im Wahlkreis 82 Papenburg bewerben sich sieben Kandidaten für einen Platz im niedersächsischen Landtag. Am 29. September diskutieren die Kandidaten live im Hotel-Restaurant Hilling in Papenburg. Hier können Sie die Debatte im Livestream verfolgen.