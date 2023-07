Weit den Rücken hinunter reichte die Haarpracht von Lina Meyer, bevor ihre Mutter zur Schrere griff. Der 30 Zentimeter lange Zopf geht als Spende an die Kinderkrebshilfe. Die 12-Jährige trägt jetzt einen Long Bob. Foto: Meike Meyer (2) / Christian Belling up-down up-down Zum zweiten Mal Zopf abgeschnitten Lina Meyer (12) aus Papenburg spendet ihre Haare an krebskranke Kinder Von Christian Belling | 23.07.2023, 15:29 Uhr

Ganz leicht ist Lina Meyer der finale Schnitt an ihren Haaren nicht gefallen. Doch die 12-Jährige aus Papenburg möchte anderen Kindern eine Freude bereiten, die an Krebs erkrankt sind. Bei der Spende gibt es so manches zu beachten.