Klare Botschaft: Mit diesem Banner wirbt die Liedertafel Aschendorf um ihren neuen Vorsitzenden Markus Schepers um neue Mitglieder. FOTO: Gerd Schade „Runter vom Sofa, ab in den Chor!“ Liedertafel: Wie ein Verein in Aschendorf um neue Mitglieder wirbt Von Gerd Schade | 16.05.2022, 08:33 Uhr

Viele Chöre plagen Nachwuchssorgen. Der Männergesangverein Liedertafel „Erholung“ Aschendorf zieht dagegen alle Register. Der neue Vorsitzende Markus Schepers erklärt, was das Schöne am Singen in Gemeinschaft sein kann.