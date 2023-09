„Ich gehe nicht, weil ich die Schule verlassen will“, erklärte Kurz am Donnerstag im Gespräch mit unserer Redaktion. Vielmehr sei es der Reiz des Neuen.

Kurz wechselt als „Fachberaterin für Unterrichtsqualität“ an die Außenstelle Aurich des Regionalen Landesamtes für Schule und Bildung. „Wege entstehen, indem man sie geht“. Dieses Zitat des Schriftstellers Franz Kafka sei ihr Motto für ihr berufliches Handeln, erklärte Kurz in einem Schreiben an Schüler, Eltern und Erziehungsberechtigte. Nun führe sie ihr Weg weiter.

Im Jahr 2020 trat Regina Kurz ihren Posten an der Heinrich-Middendorf-Oberschule an.

Amtszeit beginnt inmitten der Pandemie

Die Fachberatung für Unterrichtsqualität sei ihr Steckenpferd, sagt Kurz. Bevor sie im Sommer 2020 an die HMO kam, war sie vier Jahre als Schulinspektorin und Fokusevaluatorin für das Niedersächsisches Landesamt für schulische Unterrichts- und Qualitätsentwicklung tätig. Ihre Amtszeit in Aschendorf fiel in die Zeit der Corona-Pandemie sowie des 125-jährigen Schuljubiläums.

Nach dem Weggang von Kurz wird Konrektorin Sandra Schulte die Leitung der HMO übernehmen – voraussichtlich bis zu Beginn des nächsten Schuljahres und nicht zum ersten Mal. Schulte hatte die Schule bereits nach dem Abschied des damaligen Leiters Claus Huth zu Beginn des Jahres zwischenzeitlich geführt.

„Frau Schulte ist ein Schatz von Konrektorin.“ Regina Kurz Leiterin der Heinrich-Middendorf-Oberschule

Regina Kurz lobt ihre Stellvertreterin überschwänglich: „Frau Schulte ist ein Schatz von Konrektorin.“ Überhaupt bescheinigt sie dem ganzen Kollegium, einschließlich Sekretärin Mechthild Pieper und Hausmeister Georg Kruth, ein außergewöhnliches Miteinander sowie herausragende Motivation. „Das ist längst nicht an jeder Schule so“, betont Kurz. Auch die Arbeit mit den rund 230 Schülern erfreue sie jeden Tag.

Coronabedingt mit gut einem Jahr Verspätung war Regina Kurz (rechts) in Aschendorf offiziell von Regierungsschuldirektorin Karen Mull ins Amt eingeführt worden.

Stelle soll zum 1. August 2024 nachbesetzt werden

Mit entsprechend großer Dankbarkeit blicke sie deshalb auf ihre Amtszeit in Aschendorf zurück. „Hier läuft es einfach.“ Als Team mit bewusst flachen Hierarchien wisse man sich stets zu helfen und arbeite durchweg lösungsorientiert. „Das finde ich enorm“, so Kurz.

Wie Regierungsschuldirektorin Karen Mull auf Anfrage mitteilt, strebe sie eine Neubesetzung der Stelle zum 1. August 2024 an.