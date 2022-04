Laut Satzung endet die aktive Mitwirkung in Gremien der Genossenschaft mit Ablauf des Monats, in dem das 75. Lebensjahr vollendet wird. Aufsichtsratsvorsitzender Karl-Heinz Weber (Lathen) erinnerte in einer Feierstunde im Gasthof Tepe in Aschendorf daran, dass Treede an dieser Satzungsregelung einst selbst aktiv mitgewirkt habe. Als Nachfolger wurde Heiner Schäpermeier (Papenburg) in den Vorstand gewählt, dem außerdem weiter Antonius Robben und Willi Harpel angehören.

Weber hob hervor, dass Treede auf eine insgesamt 50-jährige Mitgliedschaft in der Genossenschaft zurückblicken könne. In seiner aktiven Dienstzeit als langjähriger Leiter der Außenstelle Aschendorf-Hümmling der Kreisverwaltung Emsland habe er seine Kraft, seine Erfahrungen und seine Verbindungen in das Unternehmen eingebracht – und zwar in erster Linie ehrenamtlich. Weber würdigte Treede zudem als freundlichen, freundschaftlichen und hilfsbereiten Partner, der sich „trotz aller Fachkompetenz und Lebenserfahrung immer lieber bescheiden im Hintergrund aufgehalten“ habe.

Millionen bewegt

Mit einer Fülle von Zahlen zur Wohnungsentwicklung und zur finanziellen Lage belegte Weber, was die Genossenschaft unter Treedes Mitwirken seit 1989 erreicht habe. Nach den Worten des Aufsichtsratsvorsitzenden entstanden unter anderem Reihenhäuser, Wohnungen, betreute Altenwohnungen in Papenburg, Dörpen, Lathen, Sögel, Werlte, Meppen und Schapen. Zuletzt seien in Papenburg sechs Reihenhäuser (Kleiststraße) sowie – ganz neu – 18 Mietwohnungen (Friederikenstraße) hinzugekommen, die in diesem Jahr bezogen würden. Laut Weber stieg die Bilanzsumme in den vergangenen 22 Jahren von 15,5 auf 21,5 Millionen Euro, das Eigenkapital von 3,4 auf 11,2 Millionen Euro. „Eine fantastische Zahl“, so Weber. Die Geschäftsguthaben der Genossenschaftsmitglieder hätten sich von 220000 Euro auf 750000 Euro, die Umsatzerlöse aus Vermietungen von 1,6 auf 2,8 Millionen Euro erhöht. Überdies seien in dem genannten Zeitraum für Instandhaltungen und Neubauten fast 30 Millionen Euro an Unternehmen aus der Region geflossen.

Dieter Treede gab die Anerkennung indes postwendend an seine (Ex-)Kollegen sowie an die Mitarbeiter der Geschäftsstelle weiter. „So viel Lob kann man allein ja gar nicht verkraften“, meinte er. Seiner Frau Marlies dankte er, dass sie ihm stets den Rücken frei gehalten habe. Für die Zukunft versprach Treede ihr, „dass du dich vor meiner Anwesenheit nicht wirst retten können“.