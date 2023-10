42.000 Euro Förderung für Studenten Landkreis Emsland vergibt Stipendien für angehende Arzt-Assistenten Von Philip Jesse | 23.10.2023, 12:59 Uhr Arztassistenten, sogenannte Physician Assistants, sollen zukünftig Arztpraxen im Emsland entlasten. Symbolfoto: dpa/Maurizio Gambarini up-down up-down

Seit 2021 bietet die Hochschule Anhalt das Studium zum Physician Assistant am Campus Papenburg an. Nun will der Landkreis Emsland angehende Arzt-Assistenten mit einem neuen Stipendium fördern – und zugleich die Arztpraxen auf dem Land weiter entlasten.