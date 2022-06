Den Auftakt stellt eine Erntedankmesse dar, die am Samstagabend um 17 Uhr in die St.-Michael-Kirche zelebriert wird und in deren Verlauf die prächtige Erntekrone geweiht werden soll. Um 20 Uhr startet der Tanz unter der Erntekrone im Festzelt in der Umländerwiek. Bei einer Verlosung können wertvolle Preise gewonnen werden. Für Partymusik sorgt die Band ,,Paradise“.