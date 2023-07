Die „Silver Nova“ für Silversea Cruises ist das erste von zwei von der Reederei bei der Meyer Werft in Auftrag gegebenen Luxuskreuzfahrtschiffen. Foto: Meyer Werft up-down up-down Erstes von zwei Luxuskreuzlinern Kurs „Mittelmeer“: Meyer Werft liefert „Silver Nova“ ab Von Christoph Assies | 21.07.2023, 14:39 Uhr

In dieser Woche hat die Papenburger Meyer Werft das Luxuskreuzfahrschiff „Silver Nova“ an die monegassische Reederei Silversea Cruises übergeben. Am nächsten Projekt für den Auftraggeber arbeiten die Schiffbauer bereits.