Schon im ersten der abgedunkelten Ausstellungsräume auf Gut Altenkamp in Aschendorf wird der Kontrast zwischen den Bildern deutlich sichtbar. An einer Wand hängt der Steindruck eines wild galoppierenden roten Pferdes von A. R. Penck aus dem Jahr 1993.

Mit nur wenigen klaren Linien stellt A. R. Penck im Jahr 1993 dieses wild galoppierende rote Pferd dar. Foto: Max Brägelmann Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Genau gegenüber fällt das Licht der kleinen Gemäldelampen auf den Abzug einer naturgetreuen, fast schon förmlichen Zeichnung eines Reiters auf seinem Pferd von Albrecht Dürer. Zwei Bilder, die stilistisch Welten trennen und doch das gleiche Ziel haben, nämlich schlicht ein Pferd abzubilden.

Im Gegensatz zum roten Pferd von Penck strahlt die Darstellung von Albrecht Dürer ein gewisse Ruhe aus, indem mehr Wert auf naturnahe Abbildung gelegt wird. Foto: Max Brägelmann Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Vereint werden diese Kontraste in der Ausstellung „Einfach Tierisch! Tiere in der Kunst“, die derzeit Kunstwerke aus einem Zeitraum von knapp 500 Jahren, vom 16. Jahrhundert bis in die heutige Zeit, zeigt.

Die beiden Pferde sind nur eines von vielen Beispielen, mit denen die Kuratoren zeigen wollen, wie vielfältig Kunst sein kann.

Kontrast zwischen den Bildern soll Vielfältigkeit zeigen

„Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, die Ausstellung chronologisch aufzubauen“, sagt Anna Lena Reich. Als Angestellte der Stadt Papenburg im Fachbereich Museen und Soziokultur hat sie die Ausstellung organisiert und kuratiert.

Ein abstraktes Gemälde eines Hahnenkampfs des Künstlers Pierre Bosco mit dem Titel „Hahnenkampf“ aus dem Jahr 1960. Foto: Max Brägelmann Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Anstatt mit den Werken der Alten Meister wie Albrecht Dürer zu beginnen und sich dann durch Zeit nach Vorne zu arbeiten, richte sich jeder Raum nach einem eigenen Thema. „Damit wollen wir den Kontrast zwischen den Künstlern, ihren Stilen und den verschiedenen Epochen herausstellen“, sagt Reich.

Werke von Künstlern aus Leer bis nach Konstanz

Ermöglicht wird die Ausstellung durch Leihgaben der Künstler selbst oder aus Sammlungen und Galerien wie der Galerie Park in Leer, dem Kunsthaus Nordhausen oder der Künstlerin Susanne Smajić aus Konstanz. Smajić steuerte zusätzlich die Illustrationen aus einem ihrer Kinderbücher bei, denen für die jüngsten Besucher der Ausstellung ein eigener Raum eingerichtet wurde.

Ein Ausschnitt aus den Illustrationen zum ausgestellten Kinderbuch der Künstlerin Susanne Smajić aus Konstanz. Foto: Max Brägelmann Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Zwischen Drachenvasen und Steindrucken

Auf zwei Etagen wird dabei eine Vielzahl von Tieren gezeigt, darunter Stiere, Vögel, Fische, Nashörner, Löwen, Zebras, Elefanten und natürlich Hunde und Katzen. Dazu kommen weiter gefasste Themenräume zu Tieren auf dem Bauernhof wie Kühe, Schweine und Hühner sowie ein eigener Raum für Fantasietiere. Neben den klassischen Öl-Gemälden an der Wand finden sich außerdem Figuren, Drucke und Vasen, die mit Tiermotiven verziert sind.

Kuratorin Anna Lena Reich (links) zusammen mit einer von der Stadt engagierten Sicherheitskraft, die den Besuchern bei Fragen zur Seite steht. Foto: Max Brägelmann Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

„Mit der Ausstellung wollen wir zeigen, dass es in der Kunst nicht immer darum geht, sofort erkennen zu können, was das Bild darstellen soll“, erklärt Reich. Mit einem Einblick in die verschiedensten Stile wolle man die Menschen ermutigen, eventuell sogar selbst künstlerisch tätig zu werden.

„Letztlich soll Kunst ja immer erstmal ein Gefühl bei den Betrachtern auslösen. Welches genau ist da erstmal egal.“ Anna Lena Reich Kuratorin vom Fachbereich Museen und Soziokultur der Stadt Papenburg

„Letztlich soll Kunst ja immer erstmal ein Gefühl bei den Betrachtern auslösen. Welches genau ist da erstmal egal“, sagt Reich. Und dabei schade es nicht, sich selbst vom Anspruch zu lösen, auf Anhieb ein realistisch aussehendes Bild zu schaffen.

Die Ausstellung ist noch bis zum 29. Oktober auf Gut Altenkamp in Aschendorf, jede Woche dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr, zu sehen.