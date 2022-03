Ein Mann mit einer Flagge Russlands mit Wappen steht vor dem Brandenburger Tor, wo am vergangenen Wochenende aus Russland stammende und in Deutschland lebende Menschen demonstrierten. Die russische Botschaft in Berlin hat nach eigenen Angaben allein in den vergangenen drei Tagen Hunderte Beschwerden von Landsleuten in Deutschland erhalten, die sich über Drohungen und Hassbriefe beklagt hätten.

FOTO: dpa/Gerald matzka