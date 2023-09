Die Vorboten für das Open-Air-Spektakel sind nicht zu übersehen. Der hintere Teil des Stadtparks sowie der Eingang „Deverweg“ sind seit Montag, 4. September 2023, gesperrt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird diese Sperrung bis Montag, 11. September 2023, aufrechterhalten. Zudem werde der Bereich durch einen Sicherheitsdienst bewacht.

Für alle Veranstaltungen gibt es eine Tageskasse

„Der restliche Park inklusive des Spielplatzes ist davon aber nicht betroffen“, erklärt Marco Köttker von Papenburg Kultur. Wie er in einer Pressemitteilung weiter ausführt, ist für alle Veranstaltungen eine Bargeld-Tageskasse vorgesehen. Tickets gebe es aber auch noch bis kurz vor jeweiligem Beginn unter papenburg-kultur.de oder durch einen Scan des QR-Codes an den Kassenhäusern.

Angesichts des spätsommerlichen Kaiserwetters, das sich Meteorologen zufolge die ganze Woche in der Region halten soll, habe der Vorverkauf noch einmal spürbar angezogen, sagt Köttker im Gespräch mit unserer Redaktion.

Der Auftakt: Los geht es am Donnerstag, 7. September 2023, um 18.30 Uhr mit einem Konzert des Hip-Hop-Trios 01099. Die drei Deutsch-Rapper kommen aus Dresden, der Name der Band ist die Postleitzahl von Dresden-Neustadt. Einen Namen gemacht haben sie sich unter anderem über das Videoportal Tiktok. Zu den bekanntesten Songs zählen „Durstlöscher“ und „Frisch“. Dafür wurden 01099, die in diesem Jahr beim Hurricane-Festival in Scheeßel auftraten, mit zwei goldenen Platten ausgezeichnet. Am ersten Abend im Stadtpark werden im Vorprogramm außerdem „Ritter Lean“ und „ELA“ zu sehen sein. Der Eintritt kostet 45,25 Euro. Die Stadt Papenburg empfiehlt 18-Jährigen, für einen Besuch den Kulturpass zu nutzen.

Casting: Zum ersten Mal findet am Freitag, 8. September 2023, im Stadtpark ein TV-Casting statt. Durchgeführt wird es von der „UFA Talentbase“. Die UFA ist nach eigenen Angaben der größte deutsche Fernsehproduzent. Von 13 bis 18 Uhr kann im Stadtpark jeder vor professionellen Talentscouts vorsprechen und singen, um eine Rolle in Serien wie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (RTL) oder „Alles was zählt“ (RTL) zu bekommen. Begleitet wird das Casting von Prince Damien, Sieger der Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ 2016 und des RTL-Dschungelcamps 2020.

Schlager: Ab 20 Uhr bringt die Formation „Schlagersahne“ aus Papenburg Hits aus den 70er-Jahren auf die Open-Air-Bühne. Interpretiert werden unter anderem Schlager von Frank Farian, Peter Maffay und Marianne Rosenberg. Der Eintritt ist frei.

Melodien aus „Star Wars“ aus „Indiana Jones“

Filmmusik: Im Zeichen von Hollywood steht der Samstag, 9. September 2023. Ab 17 Uhr kommt es zur mittlerweile fünften Auflage von „Film in Concert“. Konkret: Die Band „Salaputia Brass“ wird Melodien aus Klassikern wie „James Bond“, „Star Wars“ und „Indiana Jones“ zum Besten geben. Der Eintritt kostet 20 Euro.

Open-Air-Kino, Teil I: Gegen 20 Uhr wird auf einer großen Leinwand die deutsche Komödie „Enkel für Fortgeschrittene“ gezeigt. In den Hauptrollen: Maren Kroymann, Heiner Lauterbach und Barbara Sukowa. Der Eintritt beträgt 5 Euro.

Konzert für Kids: Erstmals in Papenburg gibt am Sonntag, 10. September 2023, die Dino-Rock-Band „Heavysaurus“ ihre Visitenkarte ab. Ihr Gastspiel ab 15 Uhr verspricht ein Vergnügen für Kinder und Familien. Der Stadtpark ist Etappenziel der „Kaugummi ist mega“-Tour der Band. Der Eintritt kostet 23 Euro.

Erstmals in Papenburg auf der Bühne: Heavysaurus.

Besucher dürfen Kissen und Decken mitbringen

Open-Air-Kino, Teil II: Musikalisch geht es auch auf der Kino-Leinwand weiter. Ab 20 Uhr läuft dort „Bohemian Rhapsody“. Das mehrfach oscarprämierte Drama rückt das Leben von Freddie Mercury von der Gründung der Band „Queen“ bis zu deren Auftritt beim „Live-Aid“-Konzert 1985 in London in den Mittelpunkt. Eintritt: 5 Euro.

Was außerdem geboten wird: Besucher können sich auf einem roten Teppich vor einer Fotowand ablichten lassen. Für Radfahrer wird ein von den Papenburger Pfadfindern bewachter Fahrradstellplatz eingerichtet. Um das gastronomische Angebot kümmern sich die Gaststätte Schulte-Lind, „Langos & more“ und das Kino Papenburg. Einlass auf das Gelände ist jeweils 45 Minuten vor Veranstaltungsbeginn. Sitz- und Stehmöglichkeiten seien ausreichend vorhanden, versichert Papenburg Kultur. Gegen 1 Euro Pfand werden an der Kasse Sitzkissen ausgegeben. Besucher dürfen außerdem Decken und Kissen selbst mitbringen.

Was nicht erlaubt ist: das Mitbringen von Stühlen, Speisen und Getränken.