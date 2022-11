Ende November ist der Musiker Jan Bleeker in Papenburg zu hören. Archivfoto: Britta Kothe up-down up-down „The Voice“-Halbfinalist Konzert von Jan Bleeker in Papenburg findet an anderer Stelle statt Von Anna Niere | 11.11.2022, 15:10 Uhr

In seiner Heimatstadt Papenburg spielt der Halbfinalist von „The Voice of Germany“ am 25. November ein Konzert. Nun haben die Veranstalter den Auftritt von der Kesselschmiede an einen anderen Ort verlegt.