Neben den Chören war auch der Hausmusikkreis 27 (Hanna und Diethard Müller, Sabine Wessels und Reiner Gruner) zu hören, der unter anderem mit Georg Philipp Telemanns (1681–1767) „Triosonate G-Dur“ das Programm zwischen den Partien der Gesangsgruppen auflockerte.

Heinz-Günter Nee saß indes an der Orgel und begleitete gefühlvoll das „O du fröhliche“, zu dem die Gemeinde im Mittelteil der Veranstaltung anstimmte. Den Schlusspunkt des musikalischen Programms bildete César Francks (1822–1890) „Panis Angelicus“, das von beiden Chören zugleich intoniert wurde. Für eine Überraschung sorgte hierbei Dirigentin Beata Strecker, die nicht wie bei den vorherigen Stücken nur den Chorgesang anleitete, sondern gleichzeitig auch die Solostimme des Liedes über die Chorstrophen sang. Hierfür wurde sie vom Publikum mit großem Beifall bedacht.

Kathrin Rolfes, Vorsitzende des St.-Antonius-Chores, dankte in ihren abschließenden Worten den Mitwirkenden und Zuhörern für Engagement und Interesse. Sie erinnerte außerdem daran, dass im Jahr 2012 der Kirchenchor St. Antonius bereits seit 90 Jahren bestehe. „Gerne würden wir in zehn Jahren auch noch das ganz große Jubiläum begehen“,so Rolfes. Doch dafür müsse dringend Nachwuchs her,besonders bei den Männern. „Mit nur drei Tenören kann man vieles nicht singen“,so Rolfes weiter. So warbsie in ihrem Dankeswort an die Zuhörer: „Vielleicht ist heute ein Funke übergesprungen.“

Der Beifall am Ende ließ daran keinen Zweifel. Die Chöre kamen um eine abschließende Zugabe nichtherum.