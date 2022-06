FOTO: Michael Ruff up-down up-down Komiker Jürgen von der Lippe tritt in Papenburg auf (Archivfoto). Show in Stadthalle im Mai 2023 „Voll Fett“: Jürgen von der Lippe mit neuem Programm in Papenburg Von Mirco Moormann | 23.06.2022, 10:32 Uhr

Er gilt als „Meister der geschliffenen Pointe“ und gibt sich auf seiner aktuellen Tour auch in Papenburg die Ehre: Jürgen von der Lippe kommt mit seinem Programm „Voll Fett“ am 5. Mai 2023 in das Forum Alte Werft.