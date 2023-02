Sven Kösters startet in Hamburg. Foto: Carsten Nitze up-down up-down Kösters einziger Emsländer in Hamburg In einsamer Mission Von Carsten Nitze | 02.02.2012, 18:23 Uhr

In einsamer Mission startet am Wochenende Sven Kösters von der LG Papenburg Aschendorf bei den Norddeutschen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften in Hamburg.