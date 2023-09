Während in Hamburg und Berlin erneut Zehntausende mit der Forderung nach mehr Klimagerechtigkeit durch die Straßen zogen, scheint der Protest außerhalb der Metropolregionen mancherorts weniger Menschen begeistern zu können als noch zuvor.

Hohe Erwartungen an Markt vor der Antoniuskirche bleiben unerfüllt

In Papenburg hatten am vergangenen Freitag die „People for Future“, ein Zusammenschluss mehrerer Ortsgruppen, im Rahmen des Globalen Klimastreiks zum zweiten Mal zu einem Markt der Ideen vor der Antoniuskirche eingeladen.

Die Amnesty Gruppe aus Papenburg informierte über Klimaaktivisten weltweit und vor welchen Herausforderungen diese stehen.

Die Aktivistengruppe in Papenburg war vor zwei Jahren aus der von Greta Thunberg inspirierten Bewegung „Fridays for Future“ hervorgegangen. Die Erwartungen an den Protesttag waren im Vorfeld hoch, da viele maßgebliche Papenburger Vereine und Institutionen eingeladen wurden.

Teilnehmerzahl zu Anfang wesentlich geringer als bei Vorgänger-Aktionen

Das Interesse der Bürger schien zunächst jedoch eher gering, hatten sich bis zum Start um 16 Uhr nur eine Handvoll Interessierte zwischen den Infoständen eingefunden. Kurz soll überlegt worden sein, den Markt abzusagen, die Veranstaltung fand dann aber dennoch statt.

Das Projekt Kinderklimakutsche stellte Detlef Hermann vor. Dabei kann für einen Probezeitraum von zwei Wochen ein Lastenrad für die eigenen täglichen Erledigungen zum Ausprobieren ausgeliehen werden.

Ralf Uchtmann, Organisator und Sprecher der „People for Future Papenburg“, sieht einen der möglichen Gründe für die geringeren Teilnehmerzahlen bei dem „in unserer Region sehr schlecht ausgebauten Öffentlichen Personennahverkehr.“

Protest auf dem Land sehe sich speziellen Schwierigkeiten gegenüber

Im Vergleich zu den Protesten in den Großstädten spiele auch die Präsenz von Klimathemen in der Bevölkerung eine Rolle. „Wir denken außerdem, dass die Aufklärung über den Klimawandel in ländlichen Gebieten zwar stattfindet, eine Sensibilisierung für das Thema aber eher im städtischen Raum auffindbar ist“, sagt Uchtmann.

Mehr Informationen: Diese Gruppen informierten auf dem Markt der Ideen in Papenburg größer als Größer als Zeichen Mit Infoständen zu den Themen Moore, Mobilität, Klimaschutz im Ausland und insbesondere Radverkehr waren diese Gruppen vor Ort: Amnesty International Papenburg

BUND Emsland

Bündnis 90/Die Grünen Emsland Nord

NABU Emsland Nord

Das Projekt Kinder Klima Kutsche von Bündnis 90/Die Grünen Westoverledingen

Solawi Hof Emsauen

UWG Papenburg

Dennoch könne die Initiative auch mit der geringeren Teilnehmerzahl zufrieden sein, zähle in der anhaltend ernsten Lage jede Aktion unabhängig von ihrer Größe umso mehr.

Andere Aktionen in der Region erhalten weiter Zulauf

Neben der Protestaktion in Papenburg wurde im Emsland am vergangenen Freitag auch in Meppen ein Protest von der Fridays for Future Ortsgruppe organisiert. Die Meppener Aktivisten forderten dabei unter anderem einen Stopp für den geplanten Ausbau der Europastraße E233.

In Ostfriesland fanden die Protestaktionen in Aurich und Norden jedoch anhaltend hohen Zuspruch. So seien nach Angaben der Polizei am vergangenen Freitagnachmittag rund 200 Menschen in Norden und 100 Menschen in Aurich auf die Straße gegangen.