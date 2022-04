Auch ohne Innenverteidiger Stephan Richter (Kreuzbandriss) stand BW 94 kompakt und setzte durch schnelle Konter immer wieder Nadelstiche. Nachdem die Köther-Elf den Oyther Sturmlauf zu Beginn schadlos überstanden hatte, gelang Sören Sorge der 1:0-Führungstreffer (8.). Mit einem Traumtor per Dropkick aus 25 Metern erhöhte Kapitän Heiko Sandersfeld auf 2:0 (31.). Kurz darauf verwies Referee Patrick Brandt (Rastede) den Oyther Ulrich Berding nach einem groben Foul an Sorge in Höhe der Mittellinie des Feldes (33.). In Überzahl schoss Jürgen Sandersfeld fünf Tage nach seiner Hochzeit mit seinem ersten Saisontreffer gar einen 3:0-Vorsprung heraus (39.).