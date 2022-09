Zahlreiche Mitmachaktionen waren Teil des Kindefestes am Hauptkanal. Foto: Jürgen Eden up-down up-down Motto „Kinderrecht auf Frieden“ Kinderfest in Papenburg: So bunt ging es am Hauptkanal zu Von Jürgen Eden | 26.09.2022, 18:25 Uhr

In Papenburg hat am Wochenende am Hauptkanal anlässlich des Weltkindertages ein Kinderfest stattgefunden. Wir zeigen Bilder und ein Video von der „Meile“ in der Stadtmitte.