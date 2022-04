Auf der Werft Meyer Turku in Finnland hat der Bau eines neuen Kreuzfahrtschiffes begonnen. (Archivbild) FOTO: Christoph Assies Neuen Technologien an Bord Meyer Turku hat Kreuzfahrtschiff „Icon of the Seas“ auf Kiel gelegt Von Christoph Assies | 06.04.2022, 17:08 Uhr

Die zur Papenburger Meyer Werft gehörenden Werft Meyer Turku in Turku (Finnland) hat mit dem Bau eines der künftig größten Kreuzfahrtschiffe der Welt begonnen. Die „Icon of the Seas“ ist das erste Schiff der neuen „Icon-Class“.