Der gestohlene Transporter wurde auf einem Parkplatz an der Werthmannstraße wiederaufgefunden. Foto: Polizei Wohnung durchsucht Kettensägen in Papenburg gestohlen: Polizei ermittelt Tatverdächtige Von Max Brägelmann | 19.01.2023, 16:10 Uhr

Fast eine Woche war die Polizei auf der Suche nach den Einbrechern, die am vergangenen Samstag in den Kettensägen-Fachhandel in Papenburg eingestiegen sind. Nun wurde eine Wohnung durchsucht. Das fanden die Beamten.