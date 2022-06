Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei hatte sich der Mann in den Keller des Mietshauses begeben. Er nahm einen Toaster und steckte einen Lappen hinein und schaltete das Gerät ein. Er wollte anschließend an dem Lappen einige Kerzen entzünden, damit er Licht in seiner Wohnung hatte. Nachdem der Lappen im Toaster Feuer gefangen hatte, zündete er eine Kerze an der Flamme an und trat mehrmals gegen den Toaster, um das Feuer zu löschen. Dann verließ er den Keller, schloss diesen ab und legte sich in seiner Wohnung im Dachgeschoss schlafen. Unterdessen fingen im Keller mehrere Gegenstände durch den noch brennenden Toaster Feuer.