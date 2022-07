Es gebe drei Gründe für das Fällen von Bäumen: Verkehrssicherheit, die Baumschutzsatzung und neue Bebauungspläne. Besonders Letztere würden häufig für Unmut sorgen, jedoch ohne Grund, so Schwarte. Sobald die Pläne für ein Bauvorhaben beschlossen seien, werde an anderer Stelle ausgeglichen, damit die Bilanz des Öko-Kontos im Lot bleibe. Das heißt, Bäume und andere Pflanzen würden gesetzt oder Grünflächen ausgewiesen. „Wenn dann drei oder vier Jahre später mit dem Bau begonnen wird, dann hat schon lange im Vorfeld der Ausgleich stattgefunden“, so Schwarte. Dass dieses Vorgehen teilweise für Irritationen in der Bevölkerung sorge, könne er jedoch nachvollziehen. In einer der nächsten Sitzungen will der Umweltausschuss die Ausgleichsflächen in einer Ortsbegehung begutachten.

Auch in mehreren Anträgen wurde das Thema Stadtbegrünung in den Mittelpunkt gerückt. Einen Sonderfonds in Höhe von 5000 Euro hierfür wird es aber nicht geben. Der Umweltausschuss lehnte einen entsprechenden Antrag der UWG-Fraktion mit fünf zu vier Stimmen ab.

Mehr Bepflanzung, dieses Anliegen brachte auch die UBF-Fraktion auf die Tagesordnung. Gleich 14 Anträge waren vonseiten des Bürgerforums eingereicht worden, die sich der Thematik eines grüneren Papenburgs widmeten. Volker Eissing (UBF) stellte darin unter anderem die städtische Förderung von privaten Baum- und Heckenpflanzungen zur Diskussion. „Wir wollen die Bürger dazu ermutigen, selbst aktiv zu werden“, so Eissing. Auch städtische Maßnahmen wurden in den Anträgen gefordert, doch stieß die UBF-Fraktion damit nicht nur auf Zustimmung.

Insbesondere Pascal Albers (CDU) störte sich an der „Flut von Anträgen“, die „völlig daneben“ und allzu oft wenig konkret formuliert waren. Letztlich kam von den 14 Anträgen auch nur einer, in abgeänderter Form, zur Abstimmung – mit Erfolg. Demnach soll die Stadtverwaltung prüfen, wo und in welcher Länge „modellhaft“ Wallecken entlang der Kuhwege am Obenende angepflanzt werden können. Und was diese Maßnahme kosten soll.