„Die riesige Resonanz und die Reaktionen aus der Bevölkerung haben uns dazu bewogen, einen anderen Veranstaltungsort zu suchen, damit auch Papenburg sein eigenes Oktoberfest bekommt“, sagt Arthur van Hese.

Keine Genehmigung

Der gebürtige Niederländer hat nach eigenen Angaben einige Gespräche mit der Stadt geführt. Für den ursprünglich vorgesehenen Veranstaltungsort auf dem Kinovorplatz bekam van Hese eine Genehmigung bis 22 Uhr. Nach den gesetzlichen Bestimmungen sei, so die Stadt, für das Oktoberfest auf dem Kinovorplatz danach nur noch Zimmerlautstärke erlaubt. „In einem minimalen Kompromiss hätten wir eine Verlängerung bis 23 Uhr bekommen“, so von Hese. Für den Gastronomen war das trotzdem nicht akzeptabel. „Da kann man einfach kein Geld verdienen.“ Für eine derartige Veranstaltung stünden Kosten von rund 30000 Euro an. „Da muss auch ein entsprechender Umsatz herauskommen.“

Darum soll das Oktoberfest nun in die Stadthalle verlegt werden. Mit Erwin Fischer vom Hotel „Alte Werft“ hat van Hese einen Partner gefunden, der ihn schnell unterstützt hat: „Ich habe die Berichterstattung zu dem Thema verfolgt und habe die Initiative von Arthur van Hese für diese spezielle Veranstaltung rasch unterstützen wollen. Ich bin mir sicher, das Event wird gelingen und könnte es mir das dann gut als feste Größe in den Reigen der Veranstaltungen vorstellen“, so Fischer. Bürgermeister Jan Peter Bechtluft (CDU) stellt auf Anfrage klar: „Wir müssen mit der Zeit gehen und die Entwicklungen um uns herum, in den anderen Städten, genau betrachten.“ Papenburg dürfe im Wettbewerb um Touristen und Besucher nicht ins Hintertreffen geraten. Zugleich verweist das Stadtoberhaupt auf geltendes Recht: „Wir haben im gemeinsamen Gespräch untersucht, was machbar ist und was nicht. Aber der Schutz der Nachtruhe ist gesetzlich streng geregelt.“ Die Stadt könne einem Unternehmer nicht das wirtschaftliche Risiko eines solchen Festes abnehmen, indem man eine bislang einmalige Veranstaltung zu einer Brauchtumsveranstaltung erkläre, so Bechtluft.

Enttäuscht

Arthur van Hese macht aus seiner Enttäuschung keinen Hehl. „Neue Feste und Veranstaltungen sind auch in Papenburg notwendig, damit wir interessant bleiben. Das gilt gerade auch für die Innenstadt.“ Gleichwohl sei nun der gesetzliche Rahmen klar, und er könne verstehen, dass sich die Verwaltung daran halte. „Ich hätte mir aber eine flexiblere Auslegung gewünscht“, so van Hese. Es gehe ihm nicht nur um das von ihm geplante Oktoberfest, sondern prinzipiell um eine Belebung der Innenstadt.

Roland Averdung, Vorsitzender der Werbegruppe Stadtmitt,e ist sich zwar sicher, dass das Oktoberfest auch in der Stadthalle ein Erfolg werden wird, bedauert aber, dass es eben nicht am Hauptkanal stattfindet. „Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich in dem Vorgehen der Stadtverwaltung ein Abblocken von Initiativen am Hauptkanal sehe. Diese Entwicklung ist nicht gut für den Hauptkanal“, so Averdung. Zukünftig wolle er sich für die Werbegruppe Stadtmitte dafür stark machen, dass „Initiativen nicht auf diese Weise ablaufen.“